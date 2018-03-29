Рева в е-декларации указал 711 тыс. доходов за 2017 год

Министр социальной политики Украины Андрей Рева подал электронную декларацию за 2017 год, в которой задекларировал 711,289 тыс. грн доходов, которые полностью составляют заработную плату

Его жена Лариса Рева задекларировала 125,131 тыс. грн доходов, мать Раиса Рева – 23,446 тыс. грн.

Глава Минсоцполитики задекларировал на счетах в банках 10,513 тыс. грн и наличные средства в размере 609 тыс. грн, жена – 11,028 тыс. грн, мать – 110 грн на банковских счетах.

Согласно е-декларации, министр, его жена и мать имеют по четверти квартиры в Виннице общей площадью 64 кв. м, его мать - земельный участок в с.Лука-Мелешковская (Винницкий р-н Винницкой обл.) площадью 571 кв. м и недостроенный садовый (дачный) дом в этом же населенном пункте площадью 31 кв. м.

Супруга министра арендует квартиру в Киеве площадью 62 кв. м, на что в 2017 году потратила 120 тыс. грн.