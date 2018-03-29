Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг впервые провел переговоры с главарем самопровозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником на территории оккупированного Луганска. Об этом сообщили в ОБСЕ, пишет LIGA.net.

Хуг провел встречу с Пасечником с целью налаживания диалога. Во время переговоров он поднял вопрос безопасности наблюдателей ОБСЕ, которые работают на Донбассе, не имея при себе оружия для защиты.

"Согласно мандату СММ ОБСЕ поручено помогать налаживанию и проведению диалога.

Учитывая это, Хуг впервые лично встретился с Леонидом Пасечником.

Во время этой встречи Хуг поднял вопрос безопасности и свободы передвижения невооруженных гражданских наблюдателей СММ ОБСЕ", - указали в пресс-службе.

Замглавы ОБСЕ говорил с главарем "ЛНР" также и о том, что на оккупированных территориях до сих пор есть участки, куда наблюдатели ОБСЕ не имеют возможности попасть.

"С 1 января в этих районах СММ зафиксировала 46 случаев ограничения свободы передвижения своих патрулей.

Также Хуг обратил внимание на недавние нападения на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ и напомнил, что минские договоренности предусматривают применение миссией технических средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - указали в ОБСЕ.

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