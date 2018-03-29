Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали переименование еще одной столичной улице.

Об этом сообщает сайт Киевсовета, информирует svodka.net.

Поэтому, предлагается переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины. Это будет помогать восстановлению исторической памяти о казацком государственном образовании на Кубани — Кубанскую Украину. Общественное обсуждение проходило с 29 мая по 29 июля 2017. До голосования присоединились 2079 человек, из них 60%, то есть 1247 граждан поддержали переименование.

Также сегодня депутаты комиссии по вопросам культуры согласовали уточнения расположения улице Владимира Сальского. В частности, предлагается четко определить ее границы от улицы Академика Грекова к железнодорожным копий. Таким образом улица будет расположена только в Шевченковском районе. Это необходимо, ведь сейчас улица Сальского прерывается железнодорожными копиями на два самостоятельных отрезки, один из которых находится в Подольском районе, а другой в Шевченковском. Данные отрезки не были соединены друг с другом никак, ведь через железнодорожные Коли нет переезда. Такой «разрыв» улицы приводит к существенным проблемам и путанице для жителей, водителей, коммунальных и медицинских служб, причиняет неудобства и вредит интересам жителей.

Соответствующие проекты решений также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

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