Украинский пограничник, который вел наблюдение на контрольном посту "Марьинка" Донецкой области с помощью оптического прибора, получил ожог сетчатки глаза из-за ослепления лучом, заявили в Госпогранслужбе Украины. Пограничник получил ожог сетчатки глаза Фото: dpsu.gov.ua "Несколько дней назад пограничник во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", наблюдая через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории. В результате военнослужащий получил ожог сетчатки глаза. Медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности – так называемых ослепляющих лазеров", – рассказали в ГПСУ.Военнослужащего госпитализировали.В ГПСУ напомнили, что в июле 2016 года трое военнослужащих на этом направлении тоже получили ожоги глаз.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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