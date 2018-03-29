Украинский пограничник, который вел наблюдение на контрольном посту
"Марьинка" Донецкой области с помощью оптического прибора, получил
ожог сетчатки глаза из-за ослепления лучом, заявили в
Госпогранслужбе Украины. Пограничник получил ожог сетчатки глаза
Фото: dpsu.gov.ua "Несколько дней назад пограничник во время
несения службы на контрольном посту "Марьинка", наблюдая через
оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом.
Его использовали со стороны временно оккупированной территории. В
результате военнослужащий получил ожог сетчатки глаза. Медицинский
диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном
применении противником излучателей света большой мощности –
так называемых ослепляющих лазеров", – рассказали в
ГПСУ.Военнослужащего госпитализировали.В ГПСУ напомнили, что в июле
2016 года трое военнослужащих на этом направлении тоже получили
ожоги глаз.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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