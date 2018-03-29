|Минюст готовится принудительно взыскать средства с Газпрома
|29.03.2018 13:22
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На сегодня происходит начисление пени из ГазпромаМинистерство юстиции Украины готовится к принудительному взысканию средств с российской компании "Гапром" по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции.
Фото: ТАСС
Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко журналистам перед началом коллегии Минюста, сообщает " Укринформ ".
"На сегодня происходит начисление пени из Газпрома. Пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно. Во-вторых - пока происходит процесс подготовки к принудительному взысканию данного решения на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет нам взыскать эти средства практически по всему миру. В-третьих - Министерство юстиции продолжает взыскания задолженности по Газпрома по другому решению национального украинского суда. И уже более 100 млн грн было взыскано в государственный бюджет ", - отметил Петренко.
Министр убежден, что "у Газпрома нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться и она будет взыскана в ближайшее время".
Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.
28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018.