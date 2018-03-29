На сегодня происходит начисление пени из Газпрома

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко журналистам перед началом коллегии Минюста, сообщает " Укринформ ".

"На сегодня происходит начисление пени из Газпрома. Пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно. Во-вторых - пока происходит процесс подготовки к принудительному взысканию данного решения на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет нам взыскать эти средства практически по всему миру. В-третьих - Министерство юстиции продолжает взыскания задолженности по Газпрома по другому решению национального украинского суда. И уже более 100 млн грн было взыскано в государственный бюджет ", - отметил Петренко.

Министр убежден, что "у Газпрома нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться и она будет взыскана в ближайшее время".

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.