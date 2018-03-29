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В Чехии депутаты парламента обвинили президента страны Милоша Земана в государственной измене. Причиной стало требование лидера республики провести расследование предполагаемого чешского происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок», которым 4 марта 2018 года в Великобритании был отравлен Сергей Скрипаль, сообщает Novinky.

Партия STAN 27 марта заявила, что намерена предложить членам сената рассмотреть вопрос о подаче на президента Милоша Земана конституционной жалобы в связи с «изменой родине». «Я убеждена, что президент совершил государственную измену. Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии», — сказала депутат и бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова, добавив, что в данном случае целесообразно было бы подать жалобу на президента.

К обвинениям против Земана присоединился и глава движения STAN в парламенте Петр Газдик. «Если компетентный министр заявил, что нервно-паралитический газ не был произведён в нашей стране, но президент требует, чтобы Служба безопасности и информации начала расследование, то это приводит к серьёзным разногласиям. Всё это на грани государственной измены. Сенат должен заняться этим», — отметил политик.

Председатель движения STAN Ян Фарский заявил, что его партия обсудит возможность конституционной жалобы на Земана. «Россия ведет гибридную войну с Западом, частью которого мы являемся. Дезинформация является частью этой войны. И вот президент Земан присоединился к этой дезинформационной кампании», — заявил он.

Как сообщало EADaily, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частности, страны Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. На 28 марта к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 25 стран.

Чешская Республика объявила о высылке трех сотрудников российского дипломатического корпуса. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, «это является выражением солидарности с Великобританией». Глава чешского правительства так же подчеркнул, что «Россия перешла все границы», когда назвала Чехию возможной страной производства отравляющего вещества «Новичок», использованного для нападения в Великобритании. Глава МИД Чехии Мартин Стропницкий ранее заявил, что слова спикера внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о причастности Чехии к изготовлению яда «ничем не подкреплены». Министр обороны Карла Слетчова заметила, что с 90-х годов прошлого века Чехия соблюдает международные договора о запрете производства, разработки и распространения химоружия. Государственное управление по ядерной безопасности заявило, что «Чехия не владеет, не производит и не разрабатывает химоружие». Несмотря на заявления высших госчиновников Чехии, президент республики потребовал «убедиться» в отсутствии яда «Новичок» в Чехии, и дал соответствующее поручение главе спецслужб ЧР.

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