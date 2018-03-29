|В Японии Кэти Перри прямо на сцене призналась в любви
|29.03.2018 13:25
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Во время концерта в Японии Кэти Перри призналась в любви прямо со сцены, сообщает Лиза.
По данным СМИ, Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе и официальным подтверждением этого факта можно считать и публичное признание в любви певицы во время концерта в Японии.
"Я чувствую себя очень любимой, и эта песня о любви такой, какой раньше вы не ощущали" - сказала она
Стоит отметить, что Кэти Перри познакомилась с Орландо Блумом в феврале 2016, на церемонии "Золотой глобус", но через год отношений звезды расстались.
И вот в 2018 они снова воссоединились. Вероятно, что в зале присутствовал и Орландо, ведь в этот же день он был замечен в Токио, куда прилетел, скорее только, ради Перри. Так же, известно, что и Кэти навещала актера в Чехии, где он снимается в новом сериале "Carnival Row". Влюбленные гуляли старыми улочками Праги и часто попадала в кадр фотографов.
Кроме этого, Кэти Перри уже успела построить планы на будущее. В одном из интервью, она расказала, что хочет создать семью, но перед этим она должна вылечить свою душу, чтобы не нести в семью "чувства, которые тормозят развитие."
Как сообщал svodka.net ранее, популярная американская певица Кэти Перри выпустила новый сингл Chained to the Rhythm спустя два года молчания,
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