По итогам 2017 года переработка винограда на виноматериалы выросла в стране на 7%, по сравнению с 2016 годом, передает со ссылкой на данные консалтингового агентства Pro Consulting.

Отмечается, что наибольший рост этого показателя произошел в Одесской и Херсонской областях - на 32,5% и 24,2% соответственно.

"Немного сдали позиции виноделы Николаевской области, выпустив в прошлом году виноматериалов на 10,6% меньше, чем годом ранее", - отметили в компании.

Также сообщается, что рост в украинском виноделии произошел на фоне сокращения производства вина в Европе. Из-за аномальной погоды в Италии, Франции, Испании объем выпуска вин в 2017 году оказался на самой низкой отметке с 1961 года.

В связи с этим, эксперты прогнозируют рост цен на вина низких и средних ценовых диапазонов.

"Сложившаяся ситуация дает дополнительный шанс украинским производителям для наращивания экспорта", - подчеркнули в Pro Consulting.

Ранее прогнозы о возможностях увеличения экспорта украинского вина были озвучены маркетинг-директором компании Beverage Trading Company Алексеем Безуглым.

По его словам, "винный европейский кризис", по сути, создал "окно возможностей" для виноделия таких стран как Грузия, Молдова, вероятно Армения, и также Украина.

"Думаю, что "винный европейский кризис" - это шанс для производителей из стран СНГ нарастить экспортные позиции, выйти на новые рынки, завоевать своего потребителя. Для этого, конечно, мы должны предложить Европе качество и эксклюзивность. И у нас это есть", - добавил он.

Отметим, что сегодня такие прогнозы экспертов уже начали сбываться – по итогам прошлого года Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

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