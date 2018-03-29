

Фото: Igor Russak/Zuma/Global Look Press

Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что не исключает возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Хантсман заявил, что не знает, как сложатся отношения США и России в будущем и выразил надежду, что их «удастся стабилизировать», однако арест российских активов по аналогии с тем, что был наложен в Великобритании, возможен.

«Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят», – добавил посол в интервью РБК.

Также он не исключил, что конгресс примет новые меры против России в соответствии с в отношении России законом CAATSA.

Хантсман заявил, что никогда ранее не видел, «чтобы республиканцы и демократы были так единодушны по вопросу этих санкций», и «те меры, о которых министерство финансов и госдепартамент доложили конгрессу, были только лишь исполнением этого закона (CAATSA – прим. ВЗГЛЯД)».

«Теперь дело за конгрессом, который будет работать над этим вопросом вместе с исполнительной властью (...) Посмотрим, но если вспомнить результаты голосования – 98% против 2% – стоит ожидать больше требований со стороны конгресса в отношении выполнения санкций. Я не думаю, что в этом могут быть какие-то сомнения. Когда это произойдет и кого это коснется – в данный момент я не располагаю такой информацией», – подчеркнул посол США.

Комментируя возможную высылку американских дипломатов из России, Хантсман заявил, что США готовы к любому ответу со стороны Москвы и смогут «ответить снова, если придется».

Он добавил, что США не могли бездействовать в сложившейся ситуации, которая затрагивает их ближайшего союзника – Великобританию.

«Поэтому меня не пугает ответная реакция (России). Что меня действительно испугало бы, так это решение США никак не реагировать, а просто ждать и наблюдать», – сказал посол.

Более того, решение Вашингтона по российским дипломатам основано «на очень серьезных доказательствах»», информация Великобритании была очень убедительная, заявил Хантсман.

Так, британский премьер-министр Тереза Мэй «обратилась ко многим странам и международным организациям и очень ясно объяснила, что, по ее мнению, произошло, и как это связано с Россией».

Потому США уверены в тщательности расследования Великобритании дела Скрипаля», и «такого же мнения придерживаются и многие другие страны». Вашингтон уверен также, что ОЗХО подтвердит выводы Лондона.

Однако, несмотря на то, что «отношения (...) США и России переживают непростые времена», двери для диалога между двумя странами остаются открытыми, сказал Хантсман, чье видеообращение в официальном Twitter посольства США.

В ролике посол отметил, что на этой неделе Вашингтон и его союзники, «вместе с партнерами и друзьями предприняли меры в отношении России в связи с невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество», так как «подобное происшествие нельзя оставить без ответа».

«Но как я заявлял, несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими, а двери для диалога по-прежнему открыты», – сказал Хантсман.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном меры против России по делу об отравлении Скрипаля.

В понедельник о высылке российских дипломатов заявили , между которых Германия, Франция, Польша, Италия, все страны Прибалтики, Испания, Чехия, Норвегия. Ряд стран, в том числе и , отказались присоединяться к этим мерам. Также 13 дипломатов выслала , США – 60 дипломатов, четверых россиян назвала персонами нон-грата Канада.

Кремль заявил, что Россия на меры, принятые Западом.

При этом МИД заметил, что цифры по высылке российских дипломатов , что за провокацией с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоят мощные силы в США и Великобритании.

Текст: Наталья Ануфриева

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