Сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии высылают из Грузии в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грузия выслала российского дипломата Фото: ЕРА "Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу, и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси и просит его покинуть Грузию в течение семи дней", – говорится в заявлении.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.По подсчетам телеканала CNN на 28 марта, российских дипломатов выслали еще 28 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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