Житель Одессы скупал оружие, реставрировал ее и продавал

Житель Одессы скупал оружие незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался ее реставрацией и переделывал травматическое и сигнальную на боевую для продажи, сообщает СБУ в Facebook.

"Клиентов" он подыскивал в интернете на тематических форумах. Среди "клиентов" были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия.

Злоумышленника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обысков по месту жительства и работы дельца сотрудники СБ Украины изъяли 7 пистолетов и револьверов, 3 гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, 7 взрыв-пакетов, сигнальную мину, 7 единиц холодного оружия и около 1000 патронов различного калибра.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.