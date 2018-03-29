Я очень долго молчала на эту тему, но сегодня меня уже достало.

Кемерово. Погибшие. Дети. Все так.

Сразу обозначу: я знаю на личном опыте, что такое хоронить ребёнка. Поэтому, не нужно мне рассказывать, что я не знаю о чем говорю. Но! Почему меня называют ЖИВОТНЫМ некоторые мои знакомые- если я не убиваюсь по поводу этой трагедии?

Почему мне сегодня приходит в группу, где только граждане Украины, сообщение следующего содержания: « В 19.00 будет минута молчания в память о погиших детках в Кемерово!Просьба всех кто будет за рулем ровно в 19.00 нажать на минуту на сигнал ,чтобы город зазвенел!!! В это время запустят шары в небо ! Просьба распространить,давайте почтим память о детках»(с).

Почему не было таких сообщений, когда ковровыми бомбардировками накрывали Аллепо? Когда город с мирными жителями и огромным количеством детей, сравнивали с землёй? Когда детей погибших — не из — за несчастного случая, по халатности взрослых, а из — за военной агрессии и за налоги взрослых, которые живут в стране, где погибли дети от несчастного случая- целенаправленно убивали? Вы не видите взаимосвязи и закономерности? А я вижу. Кармические законы никто не отменял, и я в них верю. И верю, что все как бумеранг возвращается. И верю, что вполне вероятно, погибшего мальчика из Алеппо, таки услышал Аллах.

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Скажу ещё одну важную вещь. В 2014 году, пока у многих из вас в ленте ещё были фотографии с морей, а я находясь по уши в войне, знала и об обстрелах градами уже даже не с нуля, а с нашей территории, и об вторжении кадровых российских военных, и об огромных караванах « гуманитарной помощи», которые можно купить в любом военторге. Так вот именно летом 2014 года я панически боялась ковровых бомбардировок Киева. И боялась не просто так.

Я не пляшу на костях. Я не призываю, Боже упаси, радоваться и радоваться, я не призываю злорадствовать, я призываю избавиться всем нам от Стокгольмского синдрома. Почитайте о нем в Википедии, очень познавательно.

Как только мы от него избавимся, мы перестанем быть жертвой. Мы выйдет из этих созависимых отношений.

С меня хватит.

И ещё. Это фото со страницы мужчины, который в трагедии в Кемерово потерял 3- х детей, жену и сестру. Просто для наглядности.

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