Примадонна российской сцены , которая недавно заявила о проблемах со здоровьем, рассказала, что ее отказались оперировать пластические хирурги, передает со ссылкой на .

"Да, несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же . Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций", - цитирует Пугачеву "Комсомольская правда".

Напомним, что в апреле Алле Пугачевой исполнится 69 лет. Недавно она призналась, что носит парики.

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