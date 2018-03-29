Кабмин лишил статуса юрлица районные и городские государственные налоговые инспекции

Кабинет министров лишил статуса юридического лица государственные налоговые инспекции в районах и городах, за исключением Киева, а также объединенные государственные налоговые инспекции и присоединил их к главных управлениям Государственной фискальной службы (ГФС).

Такое решение принято на заседании правительства 28 марта.

"Ликвидация районных органов ГФС - это первый этап структурной реорганизации ГФС. Это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам – сосредоточиться на обслуживании плательщиков", – цитирует пресс-служба министра финансов Александра Данилюка на сайте Минфина.

По его словам, следующий шаг структурной реорганизации ведомства - создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС.