Верховный Суд подтвердил решение о прекращении украинского гражданства бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Александра Боровика. Об этом сам Боровик написал в , пишут Факты.

«Вчера высший Суд подтвердил решение Порошенко о лишении меня гражданства Украины», — написал он 28 марта.

По словам бывшего заместителя Михеила Саакашвили, решение Верховного суда будет обжаловано в ЕСПЧ уже на следующей неделе, при этом Боровик обещает сопровождать рассмотрение дела лично.

Гражданство Александра Боровика было прекращено в апреле 2017 г. Поводом для такого решения президента Украины стало наличие у Боровика паспорта Германии.

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Должность и.о. заместителя главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили Боровик занимал с декабря 2015 по май 2016 года.

Напомним, основным доводом защиты Боровика в суде было отсутствие в украинском законодательстве нормы о возможности прекращения гражданства. Также в иске адвокаты заявили о противоречии «принципам Революции достоинства».

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