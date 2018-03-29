|Экс-заместитель Саакашвили был лишен украинского гражданства законно, — Верховный суд
|29.03.2018 13:36
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Верховный Суд подтвердил решение о прекращении украинского гражданства бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Александра Боровика. Об этом сам Боровик написал в , пишут Факты.
«Вчера высший Суд подтвердил решение Порошенко о лишении меня гражданства Украины», — написал он 28 марта.
По словам бывшего заместителя Михеила Саакашвили, решение Верховного суда будет обжаловано в ЕСПЧ уже на следующей неделе, при этом Боровик обещает сопровождать рассмотрение дела лично.
Гражданство Александра Боровика было прекращено в апреле 2017 г. Поводом для такого решения президента Украины стало наличие у Боровика паспорта Германии.
Должность и.о. заместителя главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили Боровик занимал с декабря 2015 по май 2016 года.
Напомним, основным доводом защиты Боровика в суде было отсутствие в украинском законодательстве нормы о возможности прекращения гражданства. Также в иске адвокаты заявили о противоречии «принципам Революции достоинства».