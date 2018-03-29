Стратегической целью Украины является членство в НАТО, а краткосрочным приоритетом в отношениях с Альянсом является проведение комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время июльского саммита.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО создает опасный прецедент в отношениях Альянса с партнерами. Об этом она заявила во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, пишет Лига.Новости.

«Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создает опасный прецедент для будущего сотрудничества Альянса с партнерами», — сказала Климпуш-Цинцадзе, информирует svodka.net.

Она подчеркнула, что, разрабатывая механизмы внедрения Закона «Об образовании», украинская сторона будет следовать ранее заявленным обязательствам по реализации рекомендаций Венецианской комиссии, а также открыта для консультаций с венгерским меньшинством в Украине и с венгерским правительством.

Вице-премьер добавила, что стратегической целью Украины является членство в НАТО, а краткосрочным приоритетом в отношениях с Альянсом является проведение комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время июльского саммита.

Читайте: Мировое общество уже формально ставит крест на России, - Аnti-colorados

Украина также надеется на дальнейшую решительную поддержку союзников и рассчитывает на усиленное военного сотрудничества путем приглашения присоединиться к Программе расширенных возможностей, отметила Климпуш-Цинцадзе.

«Я хотела бы четко заявить: вступление в НАТО является нашей стратегической целью. Украина заинтересована в полной мере использовать все существующие практические инструменты и возможности для приближения к Альянсу и подготовки к возможному членству», — акцентировала она.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сотрудничество НАТО с Киевом продолжается, вопреки блокированию со стороны Венгрии евроатлантической интеграции страны. Он выразил надежду, что Украина и Венгрия урегулируют вопрос по языку обучения для представителей нацменьшинств, основываясь на выводах Венецианской комиссии.

Читайте: Вопреки санкциям в России завершается ремонт первой партии венгерских Ми-24, - Злой одессит

Сводка.нет - Новости Украины и Мира