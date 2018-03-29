Комиссия единогласно признала обоснованными факты заангажированности прокурора, приведенные в обращении защитников Мартыненко - хотя НАБУ пыталось этого не допустить и давило на комиссию

"Защита экс-депутата предоставила в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров факты, свидетельствующие о неспособности прокурора САП Перова объективно исполнять свои обязанности в этом уголовном деле, личной неприязни к Мартыненко, нарушении им прокурорской этики. Он является "ручным" прокурором НАБУ и готов к любым нарушениям закона", - сообщила пресс-служба бывшего депутата со ссылкой на адвоката Петра Бойко.

Защитник подчеркнул, что "Квалификационно-дисциплинарная комиссия отдельно приняла беспрецедентное заявление о том, что накануне на нее оказывалось публичное давление - чтобы она приняла решение в пользу прокурора Перова". Адвокат указал, что это НАБУ пыталось давить на комиссию.

Как известно, Николай Мартыненко ранее заявлял, что считает дело НАБУ против него политически мотивированным. Он стал единственным депутатом Верховной Рады, который еще в 2015 году охотно отказался от депутатского мандата, чтобы как обыкновенный гражданин опровергнуть обвинения в свой адрес. "Однако НАБУ решило использовать это в политической борьбе и для собственного пиара. "Рисовало" дело более двух лет. Но оно развалится в любом суде", - отметил экс-депутат.

Он собирается привлечь к уголовной ответственности всех причастных к фальсификациям обвинений в его адрес. В пресс-службе бывшего депутата напомнили о начатом расследовании против руководителя детективов НАБУ Калужинского, который пытался фальсифицировать показания против Мартыненко.