В российском Кемерово, где случился пожар в ТЦ "Зимняя вишня", унесший жизни десятков людей, нашли живыми троих пропавших без вести. Об этом сообщает со ссылкой на прес-службу СК РФ.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены между живых", - говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ, заявили в СК РФ.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду.

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