Адвокат Марк Фейгин в письме к президенту России Владимиру Путину выразил надежду на его "гуманитарное решение" в деле украинского журналиста Романа Сущенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве Фото: Mark Feygin / Twitter В письме адвокат отмечает, что дело в отношении Сущенко является политическим, а судебный процесс и все, что его сопровождает, – "результатом нынешних отношений двух стран".При этом он добавил, что надеется на "гуманитарное отношение" в деле украинского журналиста. Моё открытое обращение по поводу защиты Романа Сущенко. Прошу у друзей RT! pic.twitter.com/tBM7fF2s4k — Mark Feygin (@FeyginMark) 29 марта 2018 г. Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 16 сентября 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.27 марта начались предварительные слушания по делу Сущенко. Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не признал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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