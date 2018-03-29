Данные, был выброс радиации, Украина получит завтра

Отключение произошло из-за неисправности в электрической системе станции, которая не связана с процессами в реакторе.

"Автоматическое отключение реактора от сетей и ремонт электрических систем не повлияют негативно на персонал, население и окружающую среду, поскольку осуществляются в соответствии с нормами и стандартами ядерной безопасности" , - сообщает оператор АЭС компания Nuclearelectrica .

25 марта из-за неисправности в одной из систем был остановлен первый блок румынской АЭС. Nuclearelectrica заявила, что эти два случая не связаны между собой.

Сейчас АЭС "Чернаводэ" продолжает работать с одним реактором.

Начальник отдела радиационно-экологического контроля Центральной геофизической обсерватории Валерий гири сообщил агентству "Интерфакс-Украина" , что данные с фильтровентиляционной установки в Одессе о том, произошел выброс радиации, поступят только в первой половине дня пятницы.

"Завтра утром в Киеве будем снимать с фильтровентиляционной установки. Если дошло, то завтра утром это зафиксируем. Сейчас у нас нет данных" , - отметил он.

АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция в Румынии. Введена в эксплуатацию в 1996 году.