Россияне показали в сети спуск БТР-82А на воду с десантного катера "Денис Давыдов".

Бронетранспортер, находящийся в распоряжении морской пехоты Балтийского флота , съехал с носовой рампы, погрузился в воду и затем всплыл на поверхность.

Видео опубликовано в сети, сообщает со ссылкой на .

По утверждению российских СМИ, БТР-82А — это проект глубоко модернизированного бронетранспортера БТР-80, принятый на вооружение в 2010 году. Машина получила новый военный модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой, оснащенной двухплоскостным стабилизатором, усиленную защиту, более мощный двигатель, а также новую систему управления огнем.















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