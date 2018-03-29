В четверг, 29 марта, на севере Германии сильные снегопады привели к более 40 авариям и пробкам на дорогах, а также остановке и отмене поездовстала причиной, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, в городе Гамбург снегопад начался вечером в среду, 28 марта, а утром 29 марта 650 сотрудников коммунальных служб выехали очищать улицы города.

Кроме этого, ночью в три раза увеличилось количество аварий на дорогах. Глава полиции в Нойбранденбурге и Ростоке в Передней Померании сообщил о 40 ДТП, в которых пострадали не менее пяти человек.

В соседней земле Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал автобус компании FlixBus, который двигался в сторону Гамбурга, в результате чегочетверо человек получили травмы.

Как сообщал svodka.net ранее, в Египте из-за непогоды закрыли аэропорты , морские порты и дороги. Больше только из-за непогоды пострадал юг страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира