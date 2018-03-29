|Непогода в Германии: снегопады заблокировали поезда, десятки ДТП
|29.03.2018 13:53
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В четверг, 29 марта, на севере Германии сильные снегопады привели к более 40 авариям и пробкам на дорогах, а также остановке и отмене поездовстала причиной, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, в городе Гамбург снегопад начался вечером в среду, 28 марта, а утром 29 марта 650 сотрудников коммунальных служб выехали очищать улицы города.
Кроме этого, ночью в три раза увеличилось количество аварий на дорогах. Глава полиции в Нойбранденбурге и Ростоке в Передней Померании сообщил о 40 ДТП, в которых пострадали не менее пяти человек.
В соседней земле Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал автобус компании FlixBus, который двигался в сторону Гамбурга, в результате чегочетверо человек получили травмы.
Как сообщал svodka.net ранее, в Египте из-за непогоды закрыли аэропорты, морские порты и дороги. Больше только из-за непогоды пострадал юг страны.
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