Суд штата Делавэр разрешил акционерам компании Tesla подать иск против генерального директора компании Илона Маска и совета ее директоров.

Иск касается покупки в 2016 году компанией Tesla производителя солнечных батарей фирмы SolarCity за $2,6 млрд, совладельцем которой с пакетом акций в 22% на тот момент являлся Маск. Отмечается, что компания была создана родственниками миллиардера и на тот момент находилась в плачевном финансовом состоянии, информирует svodka.net.

По мнению акционеров компании, Илон Маск использовал свое влияние на совет директоров, чтобы тот поддержал сделку. По их оценкам, Маск действовал не в интересах компании, чем нарушил закон.

Адвокаты Илона Маска пытались отклонить иск, аргументируя свою позицию тем, что на тот момент тот не владел контрольным пакетом акций Tesla, однако судья не согласился с их доводами.

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