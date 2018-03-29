|Джамала, родившая первенца, поделилась фотосетом для Elle
|29.03.2018 13:54
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я не знаю де я космос чи глибина- з тобою @elle * ukraine @denismanokha p.s безмежно дякую всім за привітання *Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 28 Мар 2018 в 10:02 PDT
Автор фотосета – Денис Маноха.Джамала родила сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира оглы Сулейманова 27 марта.9 ноября 2017 года певица рассказала о беременности.В пресс-службе артистки ТСН сообщили, что Джамала родит первого ребенка весной 2018 года. Отмечается, что на момент съемок шоу "Голос країни 8" Джамала уже была беременна.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова.В 2016 году она победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
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