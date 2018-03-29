Украинская певица Джамала показала фотосет для издания Elle, для которого позировала, будучи беременной. Джамала: Я не знаю, где я, Космос или бездна - с тобой Фото: jamalajaaa / Instagram Пост она опубликовала в Instagram."Я не знаю, где я, Космос или бездна – с тобой. П.С. Бесконечно благодарна за поздравления", – написала она. я не знаю де я космос чи глибина- з тобою @elle * ukraine @denismanokha p.s безмежно дякую всім за привітання * Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 28 Мар 2018 в 10:02 PDT Автор фотосета – Денис Маноха.Джамала родила сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира оглы Сулейманова 27 марта.9 ноября 2017 года певица рассказала о беременности.В пресс-службе артистки ТСН сообщили, что Джамала родит первого ребенка весной 2018 года. Отмечается, что на момент съемок шоу "Голос країни 8" Джамала уже была беременна.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова.В 2016 году она победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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