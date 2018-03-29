|Новости мира: КНДР и Южная Корея проведут саммит впервые за 11 лет
|29.03.2018 14:01
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Уже 4 апреля начнутся предварительные переговоры сторон.
Южная Корея и КНДР пришли к договоренности о проведении совместного саммита. Он станет первым за 11 лет, информирует svodka.net.
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Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
Лидеры двух стран Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретятся в Доме Мира на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом.
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В последний раз лидеры Южной Кореи и КНДР (Но Му Хен и Ким Чен Ир) встречались в 2007 г. в Пхеньяне на втором межкорейском саммите.
Первый саммит состоялся в 2000 г.
«Апрельский саммит станет началом великого пути к денуклеаризации Корейского полуострова, установлению мира на полуострове и развитию межкорейских связей», — считает глава южнокорейской делегации.
Уже 4 апреля в ходе подготовки встречи лидеров двух стран состоятся предварительные переговоры сторон.
Как сообщали новости мира, в начале марта в Пхеньяне прошли переговоры между южнокорейской делегацией и представителями КНДР во главе с Ким Чен Ыном.
На переговорах обсуждались шаги по смягчению военной напряженности и денуклеаризация Корейского полуострова. Позднее Ким Чен Ын посетил Пекин, впервые с начала своего правления покинув территорию Северной Кореи.