Уже 4 апреля начнутся предварительные переговоры сторон.

Южная Корея и КНДР пришли к договоренности о проведении совместного саммита. Он станет первым за 11 лет, информирует svodka.net.

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Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Лидеры двух стран Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретятся в Доме Мира на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом.

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В последний раз лидеры Южной Кореи и КНДР (Но Му Хен и Ким Чен Ир) встречались в 2007 г. в Пхеньяне на втором межкорейском саммите.

Первый саммит состоялся в 2000 г.

«Апрельский саммит станет началом великого пути к денуклеаризации Корейского полуострова, установлению мира на полуострове и развитию межкорейских связей», — считает глава южнокорейской делегации.

Уже 4 апреля в ходе подготовки встречи лидеров двух стран состоятся предварительные переговоры сторон.

Как сообщали новости мира, в начале марта в Пхеньяне прошли переговоры между южнокорейской делегацией и представителями КНДР во главе с Ким Чен Ыном.

На переговорах обсуждались шаги по смягчению военной напряженности и денуклеаризация Корейского полуострова. Позднее Ким Чен Ын посетил Пекин, впервые с начала своего правления покинув территорию Северной Кореи.

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