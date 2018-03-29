В кабине беспилотного поезда, который соединит английские города Питерборо и Хоршем, находится машинист, обязанности которого – следить за работой автоматической системы, открывать и закрывать двери пассажирам. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Поезд будет курсировать между городами Питерборо и Хоршем Фото: Network Rail ‏/ Twitter Состав будет курсировать между городами Питерборо и Хоршем проездом через Лондон.В кабине беспилотного поезда находится машинист, обязанности которого – следить за работой автоматической системы, открывать и закрывать двери пассажирам. В компании рассчитывают, что запуск беспилотных поездов позволит обслуживать большее количество пассажиров.Как отмечает издание, беспилотные поезда будут ускоряться и тормозить с помощью компьютеризированной системы, чтобы как можно скорее проехать на кратчайшем расстоянии, примерно в 100 метрах, от другого состава.Над проектом стоимостью £7 млрд (около $10 млрд) работали пать лет, а поезд тестировали в течение 18 месяцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки системы хоршем поезд питерборо поезда Теги: мир