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В Британии запустили беспилотный поезд
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29.03.2018 14:01
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В кабине беспилотного поезда, который соединит английские города
Питерборо и Хоршем, находится машинист, обязанности которого –
следить за работой автоматической системы, открывать и закрывать
двери пассажирам. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Поезд будет курсировать между городами Питерборо и Хоршем
Фото: Network Rail / Twitter Состав будет курсировать между
городами Питерборо и Хоршем проездом через Лондон.В кабине
беспилотного поезда находится машинист, обязанности которого –
следить за работой автоматической системы, открывать и закрывать
двери пассажирам. В компании рассчитывают, что запуск
беспилотных поездов позволит обслуживать большее количество
пассажиров.Как отмечает издание, беспилотные поезда будут
ускоряться и тормозить с помощью компьютеризированной системы,
чтобы как можно скорее проехать на кратчайшем расстоянии, примерно
в 100 метрах, от другого состава.Над проектом стоимостью £7 млрд
(около $10 млрд) работали пать лет, а поезд тестировали в течение
18 месяцев.
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