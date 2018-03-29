Следствие заявления об исчезновении и гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ

"Во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены в живых", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает " Интерфакс ".

Таким образом, следствие заявления об исчезновении и гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ.

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.