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Трех из пропавших без вести после пожара в Кемерове нашли живыми
29.03.2018 14:02
Трех из пропавших без вести после пожара в Кемерове нашли живыми
Следствие заявления об исчезновении и гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ
Трое пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове нашлись живыми.
Трех из пропавших без вести после пожара в Кемерове нашли живыми Фото: tass.ru

"Во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены в живых", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает " Интерфакс ".

Таким образом, следствие заявления об исчезновении и гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ.

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная  причина пожара в ТЦ в Кемерово  связана с замыканием электропроводки.

Добавим, что жители российского Кемерова  вышли на митинг к зданию областной администрации  с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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