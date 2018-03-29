В течение января-февраля 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, больше только выросли зарплаты украинцев, проживающих в Житомирской и Закарпатской областях. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает

В частности, согласно данным Госстатистики, за первые два месяца текущего года средние зарплаты жителей Житомирской области выросли на 31,5% до 6 483 грн, а у жителей Закарпатья — на 31% до 6 952 грн.

Также активно росли зарплаты жителей Винницкой — на 30,8% до 6 754 грн, Днепропетровской — 30,1% до 7 800 грн, Киевской — на 29,5% до 8 109 грн и Львовской областей — на 29% до 6 994 грн .

Напомним, реальные заработные платы в феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года выросли на 0,6%, а относительно февраля 2017 года — на 10,5%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира