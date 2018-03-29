Молдова как бывшая страна СССР представляет большой интерес для президента России Владимира Путина. Кремль намерен всеми средствами дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы не допустить ее сближения с Румынией.

Об этом заявил эксперт-международник Андрей Каракуц, комментируя массовую акцию в столице Молдовы Кишиневе, посвященную 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии, передает со ссылкой на .

По словам эксперта, об этом объединении стран уже долго говорят: "В Молдове многие уже получили второй паспорт – румынский. Были даже шутки – зачем Молдове вступать в , если все молдаване получат румынские паспорта и автоматически станут частью ЕС".

"Но надо принимать во внимание, что в стране есть и сильные пророссийские настроения, связанные с Социалистической партией президента страны Игоря Додона. Ее сторонники настаивают, что такой сценарий невозможен. В обществе есть раскол относительно того, каким образом вести внешнюю политику", - заявил Каракуц.

"Формально Молдова – нейтральная страна, она претендует на то, чтобы стать частью ЕС, но не заявляла про свой курс в . Если будет объединение с Румынией, то это полностью изменит ситуацию. этого не позволит, поскольку имеет определенный военный контингент в Приднестровье и будет использовать этот анклав, чтобы дестабилизировать Молдову", - пояснил он.

По прогнозу эксперта, "сегодня пророссийские силы будут использовать присоединение к Румынии, чтобы поднять протесты, использовать население пожилого возраста против действующей молдавской власти".

"Молдова как бывшая страна Советского Союза представляет интерес для Путина, который до сих пор жалеет о его распаде... Если еще одна страна выскользнет из пророссийской орбиты, это будет удар", - добавил международник.

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