Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева выложила несколько чувственных снимков из новой фотосессии, сообщает Лиза .

Стоит отметить, что на нескольких фото Астафьева изображает обнаженною чувственность.

Кроме этого, 32-летняя модель и певица позирует в купальнике телесного цвета с глубоким декольте, а ее лицо и грудь украшены золотыми блестками.

По данным источника, модель снялась в этой фотосессии в рамках проекта с украинским художником Сергеем Пискуновым.

Как сообщал svodka.net ранее, известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии, на которых запечатлена полностью обнаженной. Фото были опубликованы на ее Instagram-странице и успели собрать за 15 часов свыше 1,5 миллионов лайков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира