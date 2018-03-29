Google добавил в приложение с картами Google Maps украинский язык Google объявила об обновлении своего картографического сервиса Maps - он стал доступен на 39 языках, между них есть и украинский. «Сегодня более 1 миллиарда людей используют Google Maps, чтобы открыть новые места, найти лучшие маршруты для вождения, езды на велосипеде и пешеходные маршруты, и сделать что-то в реальном мире. Сегодня мы делаем Google Maps еще более полезными, добавив 39 новых языков, на которых говорят примерно 1,25 млрд человек по всему миру», — пишет менеджер программ Google Атсуко Ямагами в официальном блоге компании. Кроме украинского приложение добавило следующие языки: африкаанс, албанский, амхарский, армянский, азербайджанский, боснийский, бирманский, хорватский, чешский, датский, эстонский, филиппинский, финский, грузинский, иврит, исландский, индонезийский, казахский, кхмерский, киргизский, лаосский, латышский , литовский, македонский, малайский, монгольский, норвежский, персидский, румынский, сербский, словацкий, словенский, суахили, шведский, турецкий, узбекский, вьетнамский и зулу. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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