Это может произойти несмотря на то, что на дипломатическую собственность распространяется действие Венской конвенции

Посол США в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК не стал исключать заморозки российских активов в США. «Конечно, это возможно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента, информирует svodka.net.

Дипломат также отметил, что не может знать, какое будущее ждет две страны. «Я надеюсь, что нам все же удастся стабилизировать отношения США и России», — сказал он.

На вопрос о том, как Вашингтон намерен арестовать российские активы, если в отношении дипломатической собственности Москвы действует Венская конвенция, которая гарантирует ее неприкосновенность, посол напомнил, что, помимо этой конвенции, «существуют и другие соглашения».

«Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события», — резюмировал он.

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По словам посла, иногда по вечерам он читает книги об истории американо-российских отношений. «Бывали и спады, и подъемы. ​И высылки дипломатов уже случались. В этих отношениях были и напряженные, и хорошие моменты», — сказал он.

По мнению Хантсмана, хорошие моменты в отношениях между двумя странами случаются, когда «мы можем сесть за стол и честно поговорить о том, что значит быть надежным и ответственным партнером».

По оценке посла, «то, что произошло в Солсбери, — так ответственные партнеры не поступают». «И действия в других частях мира не говорят об ответственном партнерстве, которое мы хотели бы иметь. И я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые стоят перед нами», — сказал посол, отметив, что абсолютно уверен в том, что «в какой-то момент» они стабилизируются.

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