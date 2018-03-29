Требования к заявителям и сумма
инвестиций намного ниже, нежели в других странах Европы. К тому же,
после 5 лет ВНЖ можно приобрести постоянный вид на жительство,
который не нужно будет продлевать и переоформлять. Гражданином
государства по натурализации иностранец станет после 10 лет
проживания на территории. В 2018 году существенных изменений в
программе не произошло.
Варианты получения
ПМЖ
Важно заметить, что статус ПМЖ
можно получить после 5 лет жизни с временным видом на
жительство.
- Приобретение объекта недвижимости
суммой от 250 000 евро. Можно купить как жилую, так и коммерческую
недвижимость. Также предусматривается возможность вложения в
несколько объектов, главное чтобы цена соответствовала минимальной
сумме инвестиций.
- Инвестирование в экономику
государства. Сумма денежного взноса - 300 000 евро.
- Трудоустройство. Устроившись на
работу в Греции иностранец получает право на легальное нахождение
на территории. Этот путь считают самым сложным так, как
работодатели для начала трудоустраивают граждан страны, а после -
иностранцев.
- Образование. Если личность
получает высшее образование в стране, она может приобрести
резидентство.
- Воссоединение семьи. Если кандидат
имеет близких родственников, которые есть гражданами Греции или
вступает в брак с местным жителем, он может обрести статус
ПМЖ.
Преимущества выбора Греции
для иммиграции
- Наличие легальной государственной
программы получения резидентства;
- небольшие денежные затраты;
- получение статуса для всей
семьи;
- широкие возможности развития
бизнеса на международном уровне;
- низкая стоимость недвижимости и
выгодное вложение в нее;
- прозрачность налоговой
системы;
- действует налог на прибыль, ставка
- 26%, налога капитал - нет;
- свободное перемещение по
Шенгенской зоне, для этого не нужно оформлять визы;
- жизнь в государстве с числом
солнечных дней более 300 в году;
- хорошие климатические условия:
средиземноморский климат;
- сравнение прав граждан и
владельцев ПМЖ. Личности с постоянным видом на жительство обладают
такими же правами, как и граждане, за исключением избирательного
права.
Причины лишения документов
на ПМЖ
- Нарушение законодательства Греции
и Европейского союза. В случае судимости или нарушения законов
государств ЕС, иностранца могут лишить вида на жительство и
депортировать.
- Предоставление недостоверных
сведений при подаче документов на постоянный вид на
жительство.
Любое несоответствие в данных может
привести к потере резидентства.
Для успешного ответа со стороны
правительства Греции и правильного оформления всей документации,
советуем обратиться в Migration Group.
Необходимые документы для
получения ПМЖ Греции
- Загранпаспорт.
- Доказательство наличия средств на
проживание для себя и всей семьи.
- Свидетельство о заключении брака и
о рождении.
- Документ, который подтверждает
несудимость.
- Квитанция об оплате
государственных сборов.
- Документация, подтверждающая
легальность пребывания в государстве.
- Кто вместе с основным заявителем
получает статус ПМЖ?
- супруга(г);
- дети до 18 лет;
- дети, не состоящие в браке, до 28
лет;
- родители супругов.
Источник:
https://migrgroup.com/pmzh-gretsii/