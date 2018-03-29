Как получить ПМЖ Греции: достоверно о важном Многие иммигранты выбирают Грецию из-за доступного способа оформления ВНЖ и ПМЖ Законодательство этой страны в сфере получения паспортов иностранцами принято считать одним из самых лояльных в Европе. Правительство заинтересовано в эмиграции инвесторов и притоке зарубежные денежных средств на территории страны, следовательно в Греции существует инвестиционная программа получение резидентства. Требования к заявителям и сумма инвестиций намного ниже, нежели в других странах Европы. К тому же, после 5 лет ВНЖ можно приобрести постоянный вид на жительство, который не нужно будет продлевать и переоформлять. Гражданином государства по натурализации иностранец станет после 10 лет проживания на территории. В 2018 году существенных изменений в программе не произошло. Варианты получения ПМЖ Важно заметить, что статус ПМЖ можно получить после 5 лет жизни с временным видом на жительство. Приобретение объекта недвижимости суммой от 250 000 евро. Можно купить как жилую, так и коммерческую недвижимость. Также предусматривается возможность вложения в несколько объектов, главное чтобы цена соответствовала минимальной сумме инвестиций.

Инвестирование в экономику государства. Сумма денежного взноса - 300 000 евро.

Трудоустройство. Устроившись на работу в Греции иностранец получает право на легальное нахождение на территории. Этот путь считают самым сложным так, как работодатели для начала трудоустраивают граждан страны, а после - иностранцев.

Образование. Если личность получает высшее образование в стране, она может приобрести резидентство.

Воссоединение семьи. Если кандидат имеет близких родственников, которые есть гражданами Греции или вступает в брак с местным жителем, он может обрести статус ПМЖ. Преимущества выбора Греции для иммиграции Наличие легальной государственной программы получения резидентства;

небольшие денежные затраты;

получение статуса для всей семьи;

широкие возможности развития бизнеса на международном уровне;

низкая стоимость недвижимости и выгодное вложение в нее;

прозрачность налоговой системы;

действует налог на прибыль, ставка - 26%, налога капитал - нет;

свободное перемещение по Шенгенской зоне, для этого не нужно оформлять визы;

жизнь в государстве с числом солнечных дней более 300 в году;

хорошие климатические условия: средиземноморский климат;

сравнение прав граждан и владельцев ПМЖ. Личности с постоянным видом на жительство обладают такими же правами, как и граждане, за исключением избирательного права. Причины лишения документов на ПМЖ Нарушение законодательства Греции и Европейского союза. В случае судимости или нарушения законов государств ЕС, иностранца могут лишить вида на жительство и депортировать.

Предоставление недостоверных сведений при подаче документов на постоянный вид на жительство. Любое несоответствие в данных может привести к потере резидентства. Для успешного ответа со стороны правительства Греции и правильного оформления всей документации, советуем обратиться в Migration Group. Необходимые документы для получения ПМЖ Греции Загранпаспорт.

Доказательство наличия средств на проживание для себя и всей семьи.

Свидетельство о заключении брака и о рождении.

Документ, который подтверждает несудимость.

Квитанция об оплате государственных сборов.

Документация, подтверждающая легальность пребывания в государстве.

Кто вместе с основным заявителем получает статус ПМЖ?

супруга(г);

дети до 18 лет;

дети, не состоящие в браке, до 28 лет;

родители супругов. Источник: https://migrgroup.com/pmzh-gretsii/ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пмж греции для жительство лет Теги: новости