Погода, Новости, загрузка...
Как получить ПМЖ Греции: достоверно о важном
29.03.2018 14:09
Как получить ПМЖ Греции: достоверно о важном
Многие иммигранты выбирают Грецию из-за доступного способа оформления ВНЖ и ПМЖ
Законодательство этой страны в сфере получения паспортов иностранцами принято считать одним из самых лояльных в Европе. Правительство заинтересовано в эмиграции инвесторов и притоке зарубежные денежных средств на территории страны, следовательно в Греции существует инвестиционная программа получение резидентства.
Как получить ПМЖ Греции: достоверно о важном

Требования к заявителям и сумма инвестиций намного ниже, нежели в других странах Европы. К тому же, после 5 лет ВНЖ можно приобрести постоянный вид на жительство, который не нужно будет продлевать и переоформлять. Гражданином государства по натурализации иностранец станет после 10 лет проживания на территории. В 2018 году существенных изменений в программе не произошло.

Варианты получения ПМЖ

Важно заметить, что статус ПМЖ можно получить после 5 лет жизни с временным видом на жительство.

  • Приобретение объекта недвижимости суммой от 250 000 евро. Можно купить как жилую, так и коммерческую недвижимость. Также предусматривается возможность вложения в несколько объектов, главное чтобы цена соответствовала минимальной сумме инвестиций.
  • Инвестирование в экономику государства. Сумма денежного взноса - 300 000 евро.
  • Трудоустройство. Устроившись на работу в Греции иностранец получает право на легальное нахождение на территории. Этот путь считают самым сложным так, как работодатели для начала трудоустраивают граждан страны, а после - иностранцев.
  • Образование. Если личность получает высшее образование в стране, она может приобрести резидентство.
  • Воссоединение семьи. Если кандидат имеет близких родственников, которые есть гражданами Греции или вступает в брак с местным жителем, он может обрести статус ПМЖ.

 

Преимущества выбора Греции для иммиграции

  • Наличие легальной государственной программы получения резидентства;
  • небольшие денежные затраты;
  • получение статуса для всей семьи;
  • широкие возможности развития бизнеса на международном уровне;
  • низкая стоимость недвижимости и выгодное вложение в нее;
  • прозрачность налоговой системы;
  • действует налог на прибыль, ставка - 26%, налога капитал - нет;
  • свободное перемещение по Шенгенской зоне, для этого не нужно оформлять визы;
  • жизнь в государстве с числом солнечных дней более 300 в году;
  • хорошие климатические условия: средиземноморский климат;
  • сравнение прав граждан и владельцев ПМЖ. Личности с постоянным видом на жительство обладают такими же правами, как и граждане, за исключением избирательного права.

 

Причины лишения документов на ПМЖ

  • Нарушение законодательства Греции и Европейского союза. В случае судимости или нарушения законов государств ЕС, иностранца могут лишить вида на жительство и депортировать.
  • Предоставление недостоверных сведений при подаче документов на постоянный вид на жительство.

Любое несоответствие в данных может привести к потере резидентства.

Для успешного ответа со стороны правительства Греции и правильного оформления всей документации, советуем обратиться в Migration Group.

Необходимые документы для получения ПМЖ Греции

  • Загранпаспорт.
  • Доказательство наличия средств на проживание для себя и всей семьи.
  • Свидетельство о заключении брака и о рождении.
  • Документ, который подтверждает несудимость.
  • Квитанция об оплате государственных сборов.
  • Документация, подтверждающая легальность пребывания в государстве.
  • Кто вместе с основным заявителем получает статус ПМЖ?
  • супруга(г);
  • дети до 18 лет;
  • дети, не состоящие в браке, до 28 лет;
  • родители супругов.

 

Источник: https://migrgroup.com/pmzh-gretsii/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить