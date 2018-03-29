Адвокат Сущенко выступает за его обмен на задержанных в Украине граждан РФ

Защитник обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко Марк Фейгин обратился к президенту РФ с просьбой обменять своего подзащитного на граждан РФ, привлекаемых к уголовной ответственности в Украине.

"Возможный обмен Р.Сущенко на кого-то из граждан РФ, привлекаемых к уголовной ответственности в Украине, стал бы действительно своевременным выходом, демонстрирующим расположение высшего руководства России к решению проблемы украинских политзаключенных. Многие этого ждут как в Украине, так и в самой России", - говорится в опубликованном обращении адвоката.

Он также отметил, что как сам, так и другие защитники по такой категории дел часто сталкиваются с "искусственными трудностями, публичным давлением, с предъявлением надуманных обвинений и иным формам преследований". В связи с этим М.Фейгин предложил внести поправки в УК РФ, направленные на защиту адвокатов.

"Работа подобных мне политических адвокатов должна быть ограждена от незаконного давления и преследований. Самое время, как мне кажется, дополнить диспозицию ст.294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) защитниками в качестве участников процесса, воспрепятствование деятельности которых преследуется по закону", - отмечается в обращении.

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. По сведениям ФСБ, Р.Сущенко, являясь кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника, целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

М.Фейгин также отметил, что уголовное дело в отношении Р.Сущенко является "результатом нынешних отношений двух стран", - говорится в обращении.

М.Фейгин заявлял, что его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа. По его словам, ФСБ считает, что Р.Сущенко собирал информацию о конфликте на Донбассе.

Защитник утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, часто посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.