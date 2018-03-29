Правительство Великобритании одобрило законопроект о внедрении депозитной системы сбора тары в стране. Об этом сообщает The Guardian, передает .

"Все пластиковые, стеклянные или металлические контейнеры для напитков будут покрываться за счет депозитной системы сбора тары", - заявили в правительстве, добавив, что система позволит увеличить процент переработки упаковок и сократить отходы в стране на всех уровнях.

"В настоящее время только 43% из 13-миллиардов пластиковых бутылок, продаваемых каждый год в Великобритании, перерабатываются. Ежедневно на свалках оседает порядка 700 тыс. бутылок", - считают власти страны.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Ранее сообщал, что залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%. Эту систему планируют ввести также в Беларуси и Украине.

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