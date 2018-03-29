|Штаб АТО: На Донбассе пропал военнослужащий
|29.03.2018 14:14
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На востоке Украины в одном из подразделений пропал военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в четверг, 29 марта.
"Сегодня во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые меры", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, представители незаконных вооруженных формирований использовали на Донбассе лазерное оружие. Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы в пункте пропуска "Марьинка" вел наблюдение через оптический прибор и был ослеплен лучом со стороны временно оккупированной территории. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.
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