Ученые из проекта роботизированного телескопа Virtual Telescope Project получили снимок китайской космической станции «Тяньгун-1», которая может в ближайшие дни упасть на Землю. Снимок был опубликован на сайте проекта.

svodka.net/

Как отмечают исследователи, снимок был сделан 28 марта, в этот момент станция находилась на высоте около 220 километров над поверхностью Земли, то есть, в два раза ниже, чем МКС. Скорость движения станции составила около 28 тысяч километров в час, информирует svodka.net.

27 марта ученые из Фраунгоферского института высокочастотной физики и радиолокационной техники опубликовали видео неконтролируемого вращения «Тяньгун-1». Ролик стал первым в мире обнародованным радиолокационным изображением ее движения. Отмечается, что скорость вращения станции увеличилась до 2,2 градусов в секунду, что составляет один оборот вокруг своей оси за 2 минуты 43 секунды.

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