Глава Военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин подписал и направил в Кабинет министров Украины письмо с просьбой провести перерасчет тарифов на электроэнергию для жителей города, которые из-за отсутствия газоснабжения всю зиму были вынуждены отапливать свои дома электроприборами. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказал глава Общественного совета Авдеевки Вадим Янковский. Янковский: О строительстве газопровода уже никто ничего не сообщает. Из информации есть только слухи Фото: Елена Посканная / Gordonua.com "Авдеевка уже девять месяцев без газа. Все время с начала отопительного сезона мы обращались к чиновникам и энергетикам с просьбой пересчитать тариф на электричество, потому что из-за отсутствия газа многие дома и квартиры приходится отапливать электроприборами. В месяц затраты на обогрев семьи – от двух до девяти тысяч гривен! Нам отвечали, что по утвержденным правительством тарифам платить меньше за электроэнергию – по 90 копеек за киловатт – могут только жильцы домов, оборудованных электрическими системами отопления, а у нас преимущественно частные дома с газовым отоплением", – рассказал активист.По его словам, общине удалось убедить местные власти "Мы просим внести изменение в постановление НКРЭКУ и изменить тариф на электричество не только для потребителей в многоквартирных домах, но и в частном секторе, где много представителей социально-незащищенных слоев населения – стариков и многодетных семей. Глава Военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин подписал и отправил наше обращение в Кабмин 22 марта. Теперь мы ждем реакцию от руководства страны. Надеемся нас не проигнорируют", – пояснил Янковский.МУЛЬТИМЕДИА Обращение жителей и властей Авдеевки к премьер-министру Владимиру Гройсману Он рассказал, что все предыдущие попытки добиться уменьшения тарифов, которые предпринимали сами жители города не дали нужного результата."Нам то отвечали, что решение этого вопроса в компетенции "ДТЭК", то областной администрации, то еще что-то. И вот уже отопительный сезон подходит к завершению, а наши вопросы не решены. Мы видим, что с восстановлением подачи газа уже никто не торопится. Если раньше нам хотя что-то сообщали о ходе строительных работ на газопроводе, обещали то к ноябрю газ дать, то к декабрю, то к февралю, то сейчас образовалась полная тишина. Никто ничего не сообщает, чиновники избегают объяснений. Из информации есть только слухи", – рассказал активист.Газопровод, по которому подавался газ в Авдеевку и еще семь близлежащих населенных пунктов, был поврежден 7 июня 2017 года в результате обстрелов. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация. С наступлением холодов гуманитарная ситуация ухудшилась, потому что большая часть частных домов подключена к системам газового отопления. В конце ноября корреспондент издания "ГОРДОН" побывал в Авдеевке. Уже тогда температура в домах не превышала +6 °С, для использования электрических обогревателей не хватало напряжения в сети.Строительство газопровода в Авдеевку началось в сентябре. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука и вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко обещали, что работы завершат в декабре.1 февраля Зубко сообщил, что труба прошла испытания, разрешительные документы получены, но "есть саботаж от "Донецкоблгаза" на принятие этого газопровода в эксплуатацию". По словам Зубко, в Кабинете Министров знают, как повлиять на ПАО "Донецкоблгаз" и обещал, что проблема решится в течение одной-двух недель.23 февраля стало известно, что во время испытаний на трубопроводе произошло падение давления газа в трубе. "Донецкоблгаз" заявил о невозможности подключения Авдеевки к газоснабжению. Однако, местные власти опровергли эту информацию, отметил, что падение давления было связано с понижением температуры воздуха. Директор компании-подрядчика строительства, ООО "Теплоэнергокомплект", Евгений Погребной сказал, что "Донецкоблгаз" может затягивать процесс подключения города, поскольку не успел подготовить инфраструктуру к подаче газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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