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Житель Авдеевки: Город девять месяцев без газа. Мы просим Кабмин изменить тарифы на электроэнергию. Надеемся нас не проигнорируют
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29.03.2018 14:17
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Глава Военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин
подписал и направил в Кабинет министров Украины письмо с просьбой
провести перерасчет тарифов на электроэнергию для жителей города,
которые из-за отсутствия газоснабжения всю зиму были вынуждены
отапливать свои дома электроприборами. Об этом изданию "ГОРДОН"
рассказал глава Общественного совета Авдеевки Вадим Янковский.
Янковский: О строительстве газопровода уже никто ничего не
сообщает. Из информации есть только слухи Фото: Елена Посканная /
Gordonua.com "Авдеевка уже девять месяцев без газа. Все время с
начала отопительного сезона мы обращались к чиновникам и
энергетикам с просьбой пересчитать тариф на электричество, потому
что из-за отсутствия газа многие дома и квартиры приходится
отапливать электроприборами. В месяц затраты на обогрев
семьи – от двух до девяти тысяч гривен! Нам отвечали, что по
утвержденным правительством тарифам платить меньше за
электроэнергию – по 90 копеек за киловатт – могут только
жильцы домов, оборудованных электрическими системами отопления, а у
нас преимущественно частные дома с газовым отоплением", –
рассказал активист.По его словам, общине удалось убедить местные
власти "Мы просим внести изменение в постановление НКРЭКУ и
изменить тариф на электричество не только для потребителей в
многоквартирных домах, но и в частном секторе, где много
представителей социально-незащищенных слоев населения –
стариков и многодетных семей. Глава Военно-гражданской
администрации Авдеевки Павел Малыхин подписал и отправил наше
обращение в Кабмин 22 марта. Теперь мы ждем реакцию от руководства
страны. Надеемся нас не проигнорируют", – пояснил
Янковский.МУЛЬТИМЕДИА Обращение жителей и властей Авдеевки к
премьер-министру Владимиру Гройсману Он рассказал, что все
предыдущие попытки добиться уменьшения тарифов, которые
предпринимали сами жители города не дали нужного результата."Нам то
отвечали, что решение этого вопроса в компетенции "ДТЭК", то
областной администрации, то еще что-то. И вот уже отопительный
сезон подходит к завершению, а наши вопросы не решены. Мы видим,
что с восстановлением подачи газа уже никто не торопится. Если
раньше нам хотя что-то сообщали о ходе строительных работ на
газопроводе, обещали то к ноябрю газ дать, то к декабрю, то к
февралю, то сейчас образовалась полная тишина. Никто ничего не
сообщает, чиновники избегают объяснений. Из информации есть только
слухи", – рассказал активист.Газопровод, по которому подавался
газ в Авдеевку и еще семь близлежащих населенных пунктов, был
поврежден 7 июня 2017 года в результате обстрелов. В городе
была объявлена чрезвычайная ситуация. С наступлением холодов
гуманитарная ситуация ухудшилась, потому что большая часть частных
домов подключена к системам газового отопления. В конце ноября
корреспондент издания "ГОРДОН" побывал в Авдеевке. Уже
тогда температура в домах не превышала +6 °С, для использования
электрических обогревателей не хватало напряжения в
сети.Строительство газопровода в Авдеевку началось в сентябре.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий
и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука
и вице-премьер-министр – министр регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Геннадий Зубко обещали, что работы завершат в декабре.1
февраля Зубко сообщил, что труба прошла испытания,
разрешительные документы получены, но "есть саботаж от
"Донецкоблгаза" на принятие этого газопровода в эксплуатацию". По
словам Зубко, в Кабинете Министров знают, как повлиять на ПАО
"Донецкоблгаз" и обещал, что проблема решится в течение одной-двух
недель.23 февраля стало известно, что во время испытаний на
трубопроводе произошло падение давления газа в трубе.
"Донецкоблгаз" заявил о невозможности подключения Авдеевки к
газоснабжению. Однако, местные власти опровергли эту информацию,
отметил, что падение давления было связано с понижением температуры
воздуха. Директор компании-подрядчика строительства, ООО
"Теплоэнергокомплект", Евгений Погребной сказал, что "Донецкоблгаз"
может затягивать процесс подключения города, поскольку не успел
подготовить инфраструктуру к подаче газа.
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