|На Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия
|29.03.2018 14:17
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Военнослужащий получил ожог сетчатки глазаНесколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", наблюдая через оптический прибор участком ответственности, был ослеплен лучом, который направили со стороны оккупированной территории. В результате военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.
Лазер
"Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых заслиплювальних лазеров. Сейчас военнослужащего госпитализированы в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения", - сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВСУ и представителей международных и правозащитных организаций.
Похожий случай был зафиксирован в июле 2016 года. Во время несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.
Стоит отметить, что в РФ ослепительные лазеры принят на вооружение МВД и выпускают серийно.
Согласно "Дополнительного протокола IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие" (Вена, октябрь 1995), запрещено использование лазерного оружия, умышленно предназначенной для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту органам зрения человека, который не использует оптические приборы.
Напомним, в Конотопе с 28 по 30 марта объявлен дни траура для памяти конотопца, яки и погиб в зоне проведения мероприятий национальной безопасности.