Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза

"Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых заслиплювальних лазеров. Сейчас военнослужащего госпитализированы в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения", - сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВСУ и представителей международных и правозащитных организаций.

Похожий случай был зафиксирован в июле 2016 года. Во время несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

Стоит отметить, что в РФ ослепительные лазеры принят на вооружение МВД и выпускают серийно.

Согласно "Дополнительного протокола IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие" (Вена, октябрь 1995), запрещено использование лазерного оружия, умышленно предназначенной для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту органам зрения человека, который не использует оптические приборы.