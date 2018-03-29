|Словения отозвала своего посла в России
|29.03.2018 14:20
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Правительство Словении в четверг приняло решение вызвать своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом сообщил премьер-министр Миро Церар, передает со ссылкой на страницу правительства в Twitter.
"В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала нашего посла в Любляну для консультаций", — сообщил премьер-министр.
Напомним, сейчас уже 28 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня в список присоединилась Грузия.
Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Украина также решила выдворить 13 российских дипломатов. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, их выдворят из Украины в ближайшее время и объявили персонами нон-грата. Вчера сотрудники посольства РФ уже покинули Украину.