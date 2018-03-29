Правительство Словении в четверг приняло решение вызвать своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом сообщил премьер-министр Миро Церар, передает со ссылкой на страницу правительства в Twitter.

"В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала нашего посла в Любляну для консультаций", — сообщил премьер-министр.

Напомним, сейчас уже 28 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня в список присоединилась Грузия.

Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Украина также решила выдворить 13 российских дипломатов. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, их выдворят из Украины в ближайшее время и объявили персонами нон-грата. Вчера сотрудники посольства РФ уже покинули Украину.

V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 29 березня 2018 р.

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