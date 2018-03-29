В Сети появилась информация о том, что внешность Иисуса Христа значительно отличалась от того образа, который изображается обычно на иконах.

Группа британских ученых считает, что кожа Иисуса была смуглой, а волосы – темными, вьющимися и короткими, сообщает со ссылкой на .

Профессор Королевского колледжа Лондона Джоан Тейлор в своей книге What Did Jesus Look Like? поставила под сомнение общепринятые представления о внешности Иисуса.

Принято считать, что Иисус был высоким, худощавым мужчиной с бородой и длинными волосами, светлой кожей и тонкими чертами лица.

По мнению Тейлор, рост Иисуса составлял около 170 см, то есть был средним для мужчин тех времен. Кожа Иисуса была смуглой, волосы – темными и вьющимися.

Также есть основания полагать, что Христос не носил длинных волос, так как в античные и библейские времена люди стриглись коротко по соображениям гигиены, чтобы предотвратить появление вшей.

"Иисус был хорошо физически развит, поскольку много трудился. Не стоит его представлять так, как будто он был человеком, ведущим праздный образ жизни", – говорит Тейлор.

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