Ученые из Аризонского государственного университета Каймана Унтерборна заявили о том, что планеты системы TRAPPIST-1 содержат слишком много воды для того, чтобы на них могла существовать жизнь.

Размеры планет системы схожи с земными, но их масса гораздо меньше: только от 24 до 57% массы нашей планеты. Исследователи предполагали, что низкая плотность планет TRAPPIST-1 e, f и g связана с большими количествами воды на них, информирует svodka.net.

В ходе нового исследования ученые использовали собственный алгоритм для анализа разных характеристик звезды, ее планетной системы и отдельных планет. Расчеты показали, что две внутренние планеты (b и c) должны содержать 15% воды и менее, а две внешние (f и g) — более 50%. Для сравнения, в массе Земли на воду приходится только 0,02%.

Ученые подчеркивают, что такое содержание воды не полезно для появления жизни, поскольку она лишь главный растворитель, среда, в которой протекают необходимые химические реакции, но в ней должны присутствовать сами участники этих процессов, органические и минеральные вещества. Неясно, довольно ли их на планетах, похожих на гигантские аквариумы.

Кроме того, исследователи также смоделировали образование планет системы и установили, что оно также не способствовало появлению жизни на них. В первое время после появления звезда TRAPPIST-1 была гораздо ярче, чем сейчас, но ее светимость падала, а с ней уменьшалась и граница льда — удаление, начиная с которого тепла уже недостаточно и жидкая вода на землеподобной планете неминуемо замерзает в лед.

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Вместе с тем, планеты были образованы на удалении от звезды, а затем мигрировали к ней.

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