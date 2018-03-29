Украинская певица Даша Астафьева обнародовала коллаж из снимков до и после похудения. Астафьева: Уважаю результат, который говорит сам за себя Фото: da_astafieva / Instagram Пост певица разместила в Instagram."Уважаю результат, который говорит сам за себя. На сегодняшний день, я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую и ка меняется мое общее состояние и тело", – написала она. Уважаю результат, который говорит сам за себя) @milagricenko #прихожувсебясмилойгриценко отлично!!! К состоянию #хочувсевремяесть привыкнуть очень сложно. Для меня - нереально... Но бороться с ним легко, когда тебя окружают лучшие специалисты в своей сфере! Спасибо огромное : @milagricenko - диета! @krasyuk * fit - спорт! @well * done * fit - питание! На сегодняшний день, я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую и ка меняется мое общее состояние и тело) А всем, кто спрашивает мое мнение, я рекомендую от чистого сердца . Говорю о том, что это не так просто, но стоит того. #21деньсМилой Публикация от Дария Астафьева (@da * astafieva) 29 Мар 2018 в 1:00 PDT Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе.Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году.Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.".В коллективе часто менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.В 2017 году она начала сольную карьеру Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки астафьева себя сам говорит мое Теги: новости