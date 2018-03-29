Почему мы оказались в этой ж*пе

Это сейчас уже, когда пазл сложился, и Донбасс болтается на теле страны гноящимся обрубком, всё стало очевидно.Почему получилось так, а не иначе.

И то, что раньше копилось потихоньку, некие недоуменьица, «шо за на*ер?!», «ну так же не должно быть!» потом отлично вписалось в общую картину.

Картины Босха видели? Там всякие предметы, события, какая-то неведомая х*ень, мелкие фигурки, кучки чего-то и кого-то. И это всё оптом казалось Босху стройным и логичным повествованием.

Я росла в Мариуполе.

Мы прыгали через котлованы с арматурой, бросали патроны в костёр и ныряли с волнорезов так, чтобы шею не свернуть, мелко же блин. Район на район, цепи, и вот это вот всё, ну вы в курсе.

А в возрасте где-то 16-ти лет мне случилось посетить Львов.

Новый Год, коллектив ровесников, стол, шампанское. Бьют часы, играет гимн. Они все встают, кладут руку на грудь и поют гимн.

А у меня в голове не сходится. Взрослых нет, это не линейка в школе, никто не заставляет, шо за цирк.

Они САМИ ХОТЯТ петь гимн. Для них это норма, не подвиг, не вау офигеть, не прикол для поржать, просто так принято. Т.е. там дети воспитывались иначе.

Они ощущали свою гражданскую принадлежность уже в 15. Я, східнячка, — нет. Просто факт. Потом абитура в ДонГУ. Это не самое начало 90-х. Казалось бы — при чем тут абитура. А давайте посчитаем.

Набиралось 5 бюджетных групп на поток. Человек по 25 в каждую, может чуть больше, я не помню. Одна из них была заявлена, как группа с украинским языком обучения. Т.е. на плюс минус 125 человек предполагалось 25, умеющих свой предмет по-украински.

Из этих 25-ти половина- лицеисты при ДонГУ. Они поступали автоматом и именно в эту группу.

Т.е. у простого смертного выпускника любой ОШ Донбасса шансы учиться на украинском языке в вузе, даже имея такое желание, были исчезающее малы. Ещё один просто факт .

Потом попытка трудоустройства. Я же могу учить на украинском, и только следовательно у меня кагбэ дефолтные преимущества перед оравой тех, кто не может.

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Стройно же-логично же? Авотх*й. Три школы. На миллионник. Три и точка. Факт.

Потом, когда столкнулся с «устроить ребёнка в школу». Т.е. когда нужно свести до кучи удобную логистику, хорошую школу и украинский язык. Анреал вообще.

Кое-где были в параллели классы с украинским преподаванием, но они сильно заранее забиты под завязку. Потому что один класс на параллель. И не в каждой школе. Т.е. вот есть семья, которая, например, ХОЧЕТ обучать своё чадо на украинском, но не может.

Не может учить ребёнка в Украине на украинском. Факт!

Откуда же взялся сепарский Донбасс?

Донбасс без корней изначально. Тут все или почти все — приезжие два-три ну пусть четыре поколения тому, откуда корни?

Мы эпифиты, мы из атмосферы всасываем.

И что же впрыскивалось в атмосферу Донбасса 20 лет украинской независимости?

Старательно, методично, не сильно прячась.

Занимаясь популизмом и заигрыванием с нашей этой региональной псевдо-инаковостью.

Не гонит порожняк, кормильцы всея Украины и вот это вот всё.

Вот на*ера оно надо было? Чтобы что?

Если вам кажется, будто-то что-то происходит просто так и само по себе, значит у вас просто не хватает ума и (или) данных, чтобы увидеть причину.

Вот про Винницу я такого не слышала. И про Сумы. Про Киев даже ни гу-гу, ну Киев и Киев, каштаны там, Крещатик, торт, котлеты.

Зато Донбасс- он не гонит.

Как у нас говорят- хороший понт дороже денег.

А денег-то не отдельно было, вот и заняли наши пыльные мозги этими понтами незамысловатыми. Мы другие, мы крутые. Они там все говно и дармоеды, а мы тут нет.

По итогу что?

Ходит такой шахтёр в нерентабельную шахту, ему на зарплату по факту вся страна скидывается, и при этом он непоколебимо уверен в своей особенности.

Он же не просто работяга, как доярка в Полтаве или тракторист в Виннице, он — важная пи*я. А важная пи*я непременно самодостаточен. Ему никто не приказ.

И никакая история про Марго Тэтчер важной пи*е на глаза не попалась, чтоб немножко сфинктер дрогнул.

Для общего тонуса и осторожности.

Ну и вот маємо те, що маємо.

Нет здесь Украины де-факто, вывели всю, хотя сёла в 50-100 км от Донецка по-украински говорят.

Я вот, лично, не нашла в миллионном Донецке Гарри Потера на украинском. Нужен был и не нашла.

За Шахтёрск или какой-нить Антрацит говорить и не стоит… Так сильно напрягаясь можно было даже Львов русифицировать, не то что Донбасс — сборную солянку без традиций. Его укоренять бы старательно, возделывать, чтоб не сдох…

Как? О, ща я вам расскажу (как например) своё скромное видение. Тока чур не ныть- что это перебор и совок.

Тоталитарный рэп это вам не хаха(с)…Это терапия.

Клизмы мало кто любит, но часто в них нуждаются.

Надо было утро в школе начинать с гимна. Без вставаний, без патетики, без понтов.

Просто чтоб он фоном звучал в 8.00, когда «Здравствуйте дети. Садитесь».

Чтоб СРАЗУ русская литература- просто как часть зарубежки, не отдельный равнозначный предмет.

Русский язык, чтоб сначала просто предмет, без экзаменов и без использования на абитуре, а потом факультатив для желающих. И не более того.

Пусть изначально будет 50% русских школы, с самым минимумом украинского. Зачем? Чтоб выпускники этих школ лихо пролетали при поступлении, лихо и массово. Наличие выбора — это важно да-да-да.

А через пять лет оставить треть. Потому что там учиться никто уже не хочет, надо же поступать как-то, репетитор су*а дорогой.

А ещё через пять лет- ТРИ школы. Хватит для отдельно упоротых.

Все остальные отлично приспособились бы под новые реалии. Это нормально- приспосабливаться.

Скажете, были бы митинги и бунты? По поводу школ? Я вас умоляю…

Чтобы врачи держклиник, воспитатели муниципальных детсадов и кондукторы в трамваях, работники теплосети и ЛЮБОГО заведения, частично или полностью финансируемого из бюджета, были обязаны общаться на державній мові.

Не можешь? На*ер- это прямо и налево потом. На твоё место всегда найдётся тот, который сможет. Несоответствие занимаемой должности, п. 2 ст. 40 КЗоТ.

Чтоб ВУЗов с русским языком обучения НЕ БЫЛО ВООБЩЕ КАК ФАКТА.

Потому что это государственное учреждение, существующее за бюджетные бабки Украины. Не России.

Поэтому кагбэ логично, что получать бюджетную вышку ты можешь исключительно на государственном языке.

Не хочешь? Не вопрос. На*ер- это прямо и потом налево. Витя вон ваще Ахматову с Ахметовым путал и ничё, проффесор, президент.

Это нужно было сделать 20 лет назад. И придётся делать, когда Донецк вернут. По-доброму не получится. Если какой-то процент гневно уедет в страну берёзового ситца — ну, ребята, это ж натуральный профит за дёшево.

И это только маленький кусочек возможностей.

Не кнут, не пряник, просто данность окружающей среды.

А ещё я хочу собрать ваших мнений. Но только без фуйни типа «всех расстрелять, новые будут лучше». Надо нежно и поэтапно. Когда среда меняется резко — почти все мрут. Когда медленно — почти все приспосабливаются и процветают.

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