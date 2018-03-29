Институт рака решил "автоматизироваться"

"Недавно Институт рака решил" автоматизироваться "и закупил услуги и компьютеры в обход" Прозорро "в связанных между собой компаний на более чем 10 млн грн" , - сообщает "Центр противодействия коррупции" .

По их данным, руководство медучреждения заключило 13 договоров, 7 из которых - с компанией "Деснет" на 3,4 миллиона гривен, 3 - с компанией "Диз Мер" 3,5 миллиона и с ФОТ "Пасечник Е. А." еще на 3 миллиона.

"Это классический дерибан, когда закупки" дробятся "на несколько, чтобы не проводить открытые конкурентные торги, а купить товары или услуги напрямую у своих поставщиков" , - рассказывает адвокат ГПК Юрий Гермашев.

"Яркий пример тому - закупки на сумму 199 000 990 гривен, когда необходим порог для проведения тендера составляет 200 000" , - добавляет он.

Отмечается, что с 13 заключенными договорами 5 было на сумму 199 000 гривен. Все они были закупками у одного поставщика - компании "Деснет".

"Интересно, что компания" Деснет "связана с другой компанией -" Диз Мер " , в которой Институт рака покупал компьютеры. Так, при описании компании" Диз Мер "отмечается сайт компании" Деснет " , - рассказывают в центре.

В ГПК обращают внимание, что 10 млн, потраченных государственным Институтом рака, были выделены Кабинетом министров для автоматизации помещений института, должно было обеспечить установление онлайн-систем реестров пациентов, перечень лекарств, и тому подобное.

"Руководит Институтом рака Елена Колесник. Общий бюджет медицинского учреждения на закупку лекарств и медицинских изделий в 2018 году составил 120 млн грн, еще 168 млн предусмотрено на строительство корпусов, несмотря на то, что в прошлом году институт отдал часть своих помещений под частный диагностический центр, связан с Ложкиным (Борисом, бывшим главой Администрации президента - ред.) " , - рассказывает" Центр противодействия коррупции ".

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