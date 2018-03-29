Погода, Новости, загрузка...
Зеркаль задекларировала за 2017 год более 590 тыс. грн зарплаты
29.03.2018 14:27

Зеркаль задекларировала за 2017 год более 590 тыс. грн зарплаты

Зеркаль задекларировала за 2017 год более 590 тыс. грн зарплаты

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль указала в электронной декларации за 2017 год $341 тыс. наличных средств и сбережения в другой валюте, драгоценности и часы, а также заработную плату в сумме 591173 грн.

Согласно информации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Е.Зеркаль указала в доходах за 2017 год зарплату по основному месту работы в сумме 591173 грн.

Кроме того, замминистра владеет 50% квартиры в Киеве площадью 54 кв. м.

Из драгоценностей Е.Зеркаль указала, что владеет 15 ювелирными изделиями, а также 7 часами. В частности, задекларированы серьги с бриллиантами, три кольца с бриллиантами и одно с бриллиантами и изумрудом, кулон и три броши с бриллиантами (торговая марка не указана), крестик и серьги с бриллиантами (Tiffany & Co), серьги с изумрудами и бриллиантами (Van Cleef & Arpels), брошь и два комплекта с бриллиантами (Carrera y Carrera), 7 штук часов (2 Audemars Piguet, DeLaneau, Bovet, Jaeger Lecoultre, Girard-Perregaux, Corum).

В собственности Е.Зеркаль 3 шубы и 2 картины.

Дипломат в своей декларации также указала автомобиль Land Rover "Range Rover" 2007 года выпуска, который находится в собственности гражданки Украины Ирины Лисиченко.

Е.Зеркаль задекларировала наличные средства - $341 тыс., EUR17 тыс. и 5 тыс. британских фунтов стерлингов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить