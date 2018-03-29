Зеркаль задекларировала за 2017 год более 590 тыс. грн зарплаты

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль указала в электронной декларации за 2017 год $341 тыс. наличных средств и сбережения в другой валюте, драгоценности и часы, а также заработную плату в сумме 591173 грн.

Согласно информации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Е.Зеркаль указала в доходах за 2017 год зарплату по основному месту работы в сумме 591173 грн.

Кроме того, замминистра владеет 50% квартиры в Киеве площадью 54 кв. м.

Из драгоценностей Е.Зеркаль указала, что владеет 15 ювелирными изделиями, а также 7 часами. В частности, задекларированы серьги с бриллиантами, три кольца с бриллиантами и одно с бриллиантами и изумрудом, кулон и три броши с бриллиантами (торговая марка не указана), крестик и серьги с бриллиантами (Tiffany & Co), серьги с изумрудами и бриллиантами (Van Cleef & Arpels), брошь и два комплекта с бриллиантами (Carrera y Carrera), 7 штук часов (2 Audemars Piguet, DeLaneau, Bovet, Jaeger Lecoultre, Girard-Perregaux, Corum).

В собственности Е.Зеркаль 3 шубы и 2 картины.

Дипломат в своей декларации также указала автомобиль Land Rover "Range Rover" 2007 года выпуска, который находится в собственности гражданки Украины Ирины Лисиченко.

Е.Зеркаль задекларировала наличные средства - $341 тыс., EUR17 тыс. и 5 тыс. британских фунтов стерлингов.