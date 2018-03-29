Гастрит — это очень широкое понятие, которое в переводе с медицинского означает просто "воспаление слизистой оболочки желудка". Это самое воспаление может быть вызвано разными причинами, которые требуют разного лечения, пишет со ссылкой на .

Какими бывают симптомы гастрита

Обычно у гастрита нет специфических симптомов, которые помогают точно определить, что это именно он, а не какое-то другое заболевание ЖКТ. Вообще, гастрит может протекать без проявлений.

Главный знак гастрита — дискомфорт в верхней части живота.

Другие симптомы гастрита: тошнота, рвота, потеря аппетита, отрыжка, вздутие живота, неприятное чувство распирания после еды.

Если слизистая желудка сильно повреждена, к симптомам может добавиться сильная боль, как при язве желудка.

Основная проблема всех этих симптомов — они совершенно ничего не говорят о том, что с вами происходит. Это общие проблемы почти для любых заболеваний желудочно-кишечного тракта: от функциональной диспепсии (несварения) до синдрома раздраженного кишечника.

Поэтому говорить: "Да у меня гастрит", если вам плохо каждый раз, когда вы съели бургер, — неправильно. Лучше исправить образ жизни, а только после этого испытывать, стоит ли лечиться и от чего именно.

Когда надо идти к врачу

Когда симптомы не проходят больше недели.

Когда симптомы появились после того, как вы стали пить назначенные лекарства (их надо поменять или скорректировать лечение).

Когда вы заметили кровь в рвоте или стуле. Это признаки внутреннего кровотечения.

Как понять, что это именно гастрит

Чтобы подтвердить диагноз, нужно сделать несколько анализов или обследований, которые покажут, что же происходит с желудком.

Анализ кала на H. pylori или на скрытую кровь.

Дыхательный тест на наличие H. pylori. Для этого надо будет выпить стакан специальной чистой жидкости без вкуса, а потом сделать выдох в специальный мешок для сбора.

Эндоскопия. Это процедура, во время которой приходится глотать камеру. Обычно при этом не только рассматривают желудок изнутри, но и берут биопсию — отщипывают кусочек ткани, чтобы проверить его под микроскопом. Просто так осматривать желудок, без получения образцов, неэффективно, неприятно и не нужно.

Рентген-исследование верхней части ЖКТ. Перед этим пациент принимает контрастное вещество (барий), чтобы потом по снимкам можно было определить очаги болезни и возможные язвы.

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