Адвокаты нардепа заявили, что подали жалобу на Климовича в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, но она еще не рассматривалась.

Внефракционный нардеп Надежда Савченко на заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает апелляцию адвокатов парламентария на ее арест, заявила отвод прокурору Александру Климовичу, информирует svodka.net.

«На прошлом заседании прокурор Климович позволил себе позорное выражение, заявив, что для него Ерофеев и Александров (Евгений Ерофеев и Александр Александров. – Ред.), российские офицеры и солдаты, которые пришли в Украину убивать украинский народ, лучше украинских солдат, которые его защищали», – сказала она.

По мнению Савченко, он «выразил прямую ненависть к ней лично» и не имеет права принимать участие в заседании.

Адвокаты нардепа заявили, что подали жалобу на Климовича в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, но она еще не рассматривалась.

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Прокурор Александр Банник заявил, что сторона защиты извращает слова Климовича. Последний назвал ходатайство необоснованным.

Суд ушел в совещательную комнату.

В ходе заседания Шевечнковского райсуда Киева 23 марта Климович сравнил Савченко с осужденными в Украине российскими спецназовцами Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, в деле которых он принимал участие. «Они тогда выглядели лучше, поскольку им хватило ума… не устраивать террористический акт на территории собственной страны», – сказал он. После этих слов Савченко назвала прокурора «долбо…бом».

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22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. В этот же день она объявила голодовку.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

26 марта адвокаты Савченко обжаловали ее арест.

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