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Житель Авдеевки: Город девять месяцев без газа. Мы просим Кабмин изменить тарифы на электроэнергию. Надеемся, нас не проигнорируют
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29.03.2018 14:33
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Глава Военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин
подписал и направил в Кабинет Министров Украины письмо с просьбой
провести перерасчет тарифов на электроэнергию для жителей города,
которые из-за отсутствия газоснабжения всю зиму были вынуждены
отапливать свои дома электроприборами. Об этом изданию "ГОРДОН"
рассказал глава общественного совета Авдеевки Вадим Янковский. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Янковский: О
строительстве газопровода уже никто ничего не сообщает. Из
информации есть только слухи Фото: Елена Посканная / Gordonua.com
"Авдеевка уже девять месяцев без газа. Все время с начала
отопительного сезона мы обращались к чиновникам и энергетикам с
просьбой пересчитать тариф на электричество, потому что из-за
отсутствия газа многие дома и квартиры приходится отапливать
электроприборами. В месяц затраты на обогрев семьи – от двух
до девяти тысяч гривен! Нам отвечали, что по утвержденным
правительством тарифам платить меньше за электроэнергию – по
90 копеек за киловатт – могут только жильцы домов,
оборудованных электрическими системами отопления, а у нас
преимущественно частные дома с газовым отоплением", –
рассказал активист.По его словам, общине удалось убедить местные
власти "Мы просим внести изменение в постановление НКРЭКУ и
изменить тариф на электричество не только для потребителей в
многоквартирных домах, но и в частном секторе, где много
представителей социально незащищенных слоев населения –
стариков и многодетных семей. Глава Военно-гражданской
администрации Авдеевки Павел Малыхин подписал и отправил наше
обращение в Кабмин 22 марта. Теперь мы ждем реакции от руководства
страны. Надеемся, нас не проигнорируют", – пояснил
Янковский.МУЛЬТИМЕДИА Обращение жителей и властей Авдеевки к
премьер-министру Владимиру Гройсману Он рассказал, что все
предыдущие попытки добиться уменьшения тарифов, которые
предпринимали сами жители города, не дали нужного результата."Нам
отвечали, что решение этого вопроса то в компетенции ДТЭК, то
областной администрации, то еще что-то. И вот уже отопительный
сезон подходит к завершению, а наши вопросы не решены. Мы видим,
что с восстановлением подачи газа уже никто не торопится. Если
раньше нам хотя что-то сообщали о ходе строительных работ на
газопроводе, обещали то к ноябрю газ дать, то к декабрю, то к
февралю, то сейчас образовалась полная тишина. Никто ничего не
сообщает, чиновники избегают объяснений. Из информации есть только
слухи", – рассказал активист.Газопровод, по которому подавался
газ в Авдеевку и еще семь близлежащих населенных пунктов, был
поврежден 7 июня 2017 года в результате обстрелов. В городе
была объявлена чрезвычайная ситуация. С наступлением холодов
гуманитарная ситуация ухудшилась, потому что большая часть частных
домов подключена к системам газового отопления. В конце ноября
корреспондент издания "ГОРДОН" побывал в Авдеевке. Уже
тогда температура в домах не превышала +6 °С, для использования
электрических обогревателей не хватало напряжения в
сети.Строительство газопровода в Авдеевку началось в сентябре.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий
и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука и
вице-премьер-министр – министр регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий
Зубко обещали, что работы завершат в декабре.1 февраля
Зубко сообщил, что труба прошла испытания, разрешительные
документы получены, но "есть саботаж от "Донецкоблгаза" на принятие
этого газопровода в эксплуатацию". По словам Зубко, в Кабинете
Министров знают, как повлиять на ПАО "Донецкоблгаз", и обещал, что
проблема решится в течение одной-двух недель.23 февраля стало
известно, что во время испытаний на трубопроводе произошло падение
давления газа в трубе. "Донецкоблгаз" заявил о невозможности
подключения Авдеевки к газоснабжению. Однако местные власти
опровергли эту информацию, отметили, что падение давления было
связано с понижением температуры воздуха. Директор компании –
подрядчика строительства, ООО "Теплоэнергокомплект", Евгений
Погребной сказал, что "Донецкоблгаз" может затягивать процесс
подключения города, поскольку не успел подготовить инфраструктуру к
подаче газа.
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