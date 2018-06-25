Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что ему удалось убедить Бюро ПАСЕ провести во время летней сессии ассамблеи дебаты об украинских политзаключенных. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Страсбурге (Франция) сегодня стартует сессия ПАСЕ Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr "Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты об украинских заложниках Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", – отметил он. https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1969620903100756 25–29 июня в Страсбурге (Франция) пройдет летняя сессия ПАСЕ. Она стартует в 11.30 (12.30 по Киеву). Сегодня должны избрать нового главу ассамблеи и утвердить окончательную повестку дня сессии. В проекте указано, что поступил требование на срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму".Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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