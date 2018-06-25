|Арьев сообщил, что 28 июня в ПАСЕ пройдут дебаты об украинских политзаключенных
|25.06.2018 10:06
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https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1969620903100756
25–29 июня в Страсбурге (Франция) пройдет летняя сессия ПАСЕ. Она стартует в 11.30 (12.30 по Киеву). Сегодня должны избрать нового главу ассамблеи и утвердить окончательную повестку дня сессии. В проекте указано, что поступил требование на срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму".Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.
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